رپ خوانی زهران ممدانی را ببینید و بشنوید
نبض خبر

ویدیوی جنجالی یک روحانی درباره صدای ادل

ویدیویی از یک روحانی منتشر شده که صدای ادل | Adele خواننده و ترانه‌سرای انگلیسی را مصداق غنا (تحریک کننده) دست کم برای خود ندانسته و می‌گوید حرام نیست. حکم کلی غنا این است که موسیقی برای شنونده حکم غنا باشد و حکم قطعی برای یک موسیقی وجود ندارد و ظاهراً این شخص معمم نیز به این رویکرد فقهی توجه کرده است. این ویدیو که به شدت در فضای مجازی خبرساز شده را می‌بینید.
ادل Adele خوانندگی زنان حکم شرعی
نظرات بینندگان
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
18
13
پاسخ
حالا برا منی که صدای این خانم تحریک کنندست تکلیف چیه؟!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
مراجعه به روانشناس
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
گوش نکن و ضمنا یه فکری به حال خودت بکن
سلطان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
1
25
پاسخ
علاوه بر صدای بی نظیر شخصیت بالایی دارند
پاسخ ها
ناشناس
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
عه بال بودن شخصیت رو با چی تشخیص میدن؟
موسوی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
3
30
پاسخ
محمد جان گوش نده واگر اصلا موسیقی گوش ندی هیچ اتفاقی نمیفته مطمئن باش !!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
32
7
پاسخ
یکی از اثرات موسیقی سست شدن اراده انسان دراهدافش است البته ممکن خیلی هاقبول نکنند ولی وقتی پرده طبیعت ازجلوی چشمها کنار رفت متوجه می شوند
پاسخ ها
مهرداد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
موسیقی هارمونی طبیعت است و هماهنگ با ان اگر کسی از موسیقی خوشش نمی اد یک مشگلی دارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
5
11
پاسخ
ای بابا
یعنی صدای زن مهم تر از اختلاس و بدهی به مردم و بیت االمال هستش؟
دم شما گرم
فقط زن و موارد مربوط به زن مهمه
نه اختلاس مهمه
نه فقر
نه دزدی
.....
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
بهانه در نیار!! هر گناهی بدی خاص خودش رو داره
