ویدیوی جنجالی یک روحانی درباره صدای ادل
ویدیویی از یک روحانی منتشر شده که صدای ادل | Adele خواننده و ترانهسرای انگلیسی را مصداق غنا (تحریک کننده) دست کم برای خود ندانسته و میگوید حرام نیست. حکم کلی غنا این است که موسیقی برای شنونده حکم غنا باشد و حکم قطعی برای یک موسیقی وجود ندارد و ظاهراً این شخص معمم نیز به این رویکرد فقهی توجه کرده است. این ویدیو که به شدت در فضای مجازی خبرساز شده را میبینید.
حالا برا منی که صدای این خانم تحریک کنندست تکلیف چیه؟!
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
ناشناس| |
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
علاوه بر صدای بی نظیر شخصیت بالایی دارند
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
محمد جان گوش نده واگر اصلا موسیقی گوش ندی هیچ اتفاقی نمیفته مطمئن باش !!!
یکی از اثرات موسیقی سست شدن اراده انسان دراهدافش است البته ممکن خیلی هاقبول نکنند ولی وقتی پرده طبیعت ازجلوی چشمها کنار رفت متوجه می شوند
پاسخ ها
مهرداد| |
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱