پزشکیان: واهمه داشتیم برای رهبری اتفاقی رخ دهد
رییس جمهور در صحن علنی مجلس گفت: «ستون این خیمه مقام معظم رهبری است. بنده در زمانی که جنگ بود هیچ ترسی از اینکه چه اتفاقی بیفتد نداشتم ولی از این واهمه داشتم خدایی نکرده یک اتفاقی برای رهبری رخ بدهد؛ آن وقت ما با همدیگر دعوا میکنیم اصلا لازم نیست اسرائیل بیاید.» این بخش از سخنان پزشکیان را میبینید و میشنوید.
