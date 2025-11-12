عکس:زندگی در قلب شلوغترین پایتخت جهان
در دل یکی از پرتراکمترین شهرهای جهان، داکا، زندگی جریان دارد؛ جایی که هرجومرج خیابانها با رنگها، صداها و انرژی مردم ترکیب شده و تصویری از امید، خلاقیت و مقاومت انسانی را پیش چشم میگذارد. پاسکال میتر، عکاس خبری فرانسوی، این شهر پرجنبوجوش را در مجموعهای تصویری به نمایش گذاشته است.
