کد خبر:۱۳۳۹۷۰۰
نبض خبر

ما نمی‌توانیم حکومت کنیم ولی مردم گرسنه باشند

مسعود پزشکیان در مجلس گفت: «ما نمی‌توانیم حکومت کنیم ولی مردم گرسنه باشند. باید معیشت مردم را حل کنیم. معیشت مردم کشور در اولویت دیده شود. هر هفته یک روز در میان جلسه میگذاریم تا مشکل معیشت را حل کنیم. وظیفه‌مان است. ما نمی‌توانیم حکومت کنیم ولی مردم گرسنه باشند. بودجه امسال باید به‌گونه‌ای طراحی شود که معیشت مردم در اولویت قرار گیرد. این باور من است.» اظهارات رئیس جمهور را می‌بینید و می‌شنوید.
