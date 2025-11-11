جزئیات تازه از قتل وحشیانه مبینا زارع در اسلامشهر

جزئیاتی تازه از ماجرای قتل مبینا زارع توسط نامزدش در اسلامشهر منتشر شده است. مبینا زارع دختر جوان اسلامشهری حدودا 30 ساله پس از هشت ماه از پایان رابطه با نامزد سابقش به قتل رسید. جسد مرحومه در تاریخ سوم آبان ماه در باغ پدری قاتل که در حوزه سرزمینی شهرستان رباط‌کریم واقع شده بود کشف شد. متاسفانه پیش از کشف جسد خانم مبینا زارع، در سحرگاه مورخه یکم آبان ماه 1404 فرد مظنون به قتل، پس از ارتکاب جرم و مدفون نمودن جسد مقتول، با طراحی نقشه‌ای از پیش برنامه ریزی شده از کشور خارج شده است.