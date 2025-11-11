عکس: پسر قذافی پس از ۱۰ سال بازداشت آزاد شد

دادگاه لبنان پیشتر در تاریخ ۱۷ اکتبر (۲۵ مهر ماه)، پس از ۱۰ سال بازداشت بدون محاکمه، حکم آزادی مشروط «هانیبال قذافی» پسر «معمر قذافی» دیکتاتور سابق لیبی را صادر کرد.او که ۴۹ سال دارد در دسامبر ۲۰۱۵ به اتهام «پنهان کردن اطلاعات» درباره سرنوشت امام موسی صدر و ۲ همراهش بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در بازداشت انفرادی بود.