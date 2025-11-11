عکس: موزه ثبت احوال کشور
گنجینه ثبت احوال کشور، واقع در سازمان ثبت احوال، تنها موزهای است که بسیاری از ایرانیان از وجود آن بیخبرند و کمتر کسی فرصت بازدید از آن را داشته است. این موزه، میراثی منحصر به فرد از اسناد و تاریخ هویت ایرانیان را در دل خود جای داده است.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:موزه ها ثبت احوال کشور تهران عکس مستند
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.