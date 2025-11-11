نبض خبر
تصاویر اسکی روی آب زنان با ساسی مانکن در نوشهر
مسابقات اسکی روی آب کشور که 8 و 9 آبان در دریاچه آویدر نوشهر در دو بخش زنان و مردان برگزار شده باعث جنجالهایی در فضای مجازی شده است. تصاویر رقص دختران و پسران در حاشیه این مراسم با آهنگ ساسی مانکن منجر به اعتراضهایی در فضای مجازی شده است. ویدیوهایی که از این مراسم در فضای مجازی منتشر شده را با این توضیح میبینید که با توجه به پوشش بانوان محو شده است.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:نبض خبر زنان نوشهر ویدیو اسکی روی آب ساسی مانکن
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۸
معنی روی آب را هم فهمیدیم! :)
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
با این اوضاع که داره پیش میره دیگه کسی نمیره لس آنجلس
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
ناشناس| |
۱۴:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰