تصاویر اسکی روی آب زنان با ساسی مانکن در نوشهر

مسابقات اسکی روی آب کشور که 8 و 9 آبان در دریاچه آویدر نوشهر در دو بخش زنان و مردان برگزار شده باعث جنجال‌هایی در فضای مجازی شده است. تصاویر رقص دختران و پسران در حاشیه این مراسم با آهنگ ساسی مانکن منجر به اعتراض‌هایی در فضای مجازی شده است. ویدیوهایی که از این مراسم در فضای مجازی منتشر شده را با این توضیح می‌بینید که با توجه به پوشش بانوان محو شده است.