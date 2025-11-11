En
کد خبر:۱۳۳۹۵۹۴
نبض خبر

تصاویر اسکی روی آب زنان با ساسی مانکن در نوشهر

مسابقات اسکی روی آب کشور که 8 و 9 آبان در دریاچه آویدر نوشهر در دو بخش زنان و مردان برگزار شده باعث جنجال‌هایی در فضای مجازی شده است. تصاویر رقص دختران و پسران در حاشیه این مراسم با آهنگ ساسی مانکن منجر به اعتراض‌هایی در فضای مجازی شده است. ویدیوهایی که از این مراسم در فضای مجازی منتشر شده را با این توضیح می‌بینید که با توجه به پوشش بانوان محو شده است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
3
13
پاسخ
معنی روی آب را هم فهمیدیم! :)
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
همشون زیرابی میرن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
4
11
پاسخ
با این اوضاع که داره پیش میره دیگه کسی نمیره لس آنجلس
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
کشورشان است. کجا بروند.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
کنسرت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
1
7
پاسخ
هنوز با شادی مردم مشکل دارید؟
mojtaba
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
1
3
پاسخ
برن ترکیه خرج کنن بهتره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
0
0
پاسخ
به قول همون خانوم مجری که میگفت اگه کسی دوست نداره بزاره بره
