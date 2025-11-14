سکانس طلایی؛
سکانسهایی از فیلم کوکتل مولوتف
فیلم کوکتل مولوتف به کارگردان حسین امیری دوماری و نویسندگی احمد رفیعزاده محصول سال 1403 است. پرویز مرد آس و پاسی است که عاشق ژاله است و آرزو دارد که بچههای زیادی بیاورد و عاشق خانواده است اما پدر ژاله، محجوب با ازدواج این دو نفر مخالف است چرا که قصد موج سواری در جریان انقلاب دارد و شغل پرویز را برخلاف انقلاب میداند. در این بین پرویز که از شدت بیپولی در مسابقه بخت آزمایی شرکت کرده، برنده مسابقه میشود اما از آنجایی که انقلاب شده است جایزهاش را به دست نمیآورد. در این میان رفیق پرویز و نامزدش درخواست برگرداندن قرض پرویز را دارند... . امین حیایی، احمد مهرانفر، ستاره پسیانی، یکتا ناصر، پژمان جمشیدی، کمند امیرسلیمانی، سعید امیر سلیمانی، سیاوش چراغیپور، علیرضا استادی و مهدی هاشمی در این فیلم مقابل دوربین میلاد پرتوی بازی کردند. سروش انتظامی موسیقی متن این فیلم را ساخت و پویان شعلهور این اثر را تدوین کرد. سکانسهایی از این فیلم سینمایی را میبینید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:سکانس طلایی ویدیو سکانس برتر فیلم سینما سینمای ایران حسین امیری دوماری امین حیایی احمد مهرانفر ستاره پسیانی یکتا ناصر پژمان جمشیدی کمند امیرسلیمانی سیاوش چراغی پور علیرضا استادی مهدی هاشمی