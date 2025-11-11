نبض خبر
ادعای مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل درباره ترور رئیسی، حاجی زاده و شمخانی
جیکوب ناگل، رئیس پیشین شورای امنیت ملی اسرائیل ترور حاجی زاده را در چارچوب اقدام برای هدف قرار دادن همه فرماندهان و چهرههایی خواند که در برنامه دفاعی ایرانی علیه اسرائیل نقش داشتهاند و وعده صادق 2 را بزرگ ترین حمله به اسرائیل خواند. این عنصر اطلاعاتی صیهونیست ضمن تایید تلاش برای ترور علی شمخانی در ابتدای جنگ دوازده روزه، درباره ترور ابراهیم رئیسی تعابیر خاصی به کار برد. ادعاهای این مقام ارشد اطلاعاتی رژیم اسرائیل را میبینید و میشنوید.
