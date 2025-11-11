En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 56
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۳۹۵۴۵
کد خبر:۱۳۳۹۵۴۵
256 بازدید
نظرات: ۱
نبض خبر

ادعای مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل درباره ترور رئیسی، حاجی زاده و شمخانی

جیکوب ناگل، رئیس پیشین شورای امنیت ملی اسرائیل ترور حاجی زاده را در چارچوب اقدام برای هدف قرار دادن همه فرماندهان و چهره‌هایی خواند که در برنامه دفاعی ایرانی علیه اسرائیل نقش داشته‌اند و وعده صادق 2 را بزرگ ترین حمله به اسرائیل خواند. این عنصر اطلاعاتی صیهونیست ضمن تایید تلاش برای ترور علی شمخانی در ابتدای جنگ دوازده روزه، درباره ترور ابراهیم رئیسی تعابیر خاصی به کار برد. ادعاهای این مقام ارشد اطلاعاتی رژیم اسرائیل را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر جیکوب ناگل سقوط هلی کوپتر رئیسی ویدیو سقوط هلی کوپتر رئیس جمهور اسرائیل علی شمخانی ترور ترور فرمانده سپاه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
ادعای دخالت اسرائیل در حادثه هلی کوپتر شهید رئیسی!
تصاویر پهپاد دید در شب ترکیه از منطقه حادثه هلی کوپتر رئیسی
ویدیوهای انتقال پیکر شهید ابراهیم رئیسی و همراهانش
تصاویر پهپادی از لحظه کشف هلی کوپتر رئیسی
اسرائیل با ترور رئیسی به ایران پیام داد
عراقچی: مشخص شد شهادت رئیسی کار اسرائیل نبوده
بخشی از بدن رئیسی در محل سقوط هلیکوپتر جا مانده!
ادعای هدف قرار دادن هلی کوپتر شهید رئیسی توسط اسرائیل در تلویزیون!
توصیف پیکر شهید رئیسی: وجودش برای رهبری سوخت
افشای علت سقوط هلی کوپتر رئیسی توسط یک سردار سپاه
شهید رئیسی را با طلسم ترور کردند و رهبری را هم...!
وضعیت پیکر شهید رئیسی پس از سقوط هلی کوپتر
آخرین حرف‌های رئیسی پیش از سقوط هلی کوپتر
به بالای سر هلی کوپتر رئیسی رسیده بودیم اما اشخاصی نگذاشتند ادامه دهیم!
روایت تازه از لحظه کشف پیکر شهید رئیسی
روایت دست راست رئیسی از سقوط هلی کوپتر
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر
ادعای تازه درباره عامل سقوط هلی کوپتر شهید رئیسی
ادعای جنجالی درباره سقوط هلی کوپتر رئیسی!
پاسخ شمخانی به این سوال: آیا ابراهیم رئیسی ترور شد؟
اسناد پنتاگون را داریم که رئیسی ترور شده است!
سخنان قابل تامل معاون رئیسی درباره سقوط هلی کوپتر
اسرائیل رئیسی را ترور کرد و جمهوری اسلامی هم چشمش را بست!
تصاویر نقطه زنی برای کشف محل هلی کوپتر رئیسی
تصاویر منتشرنشده از لحظه کشف هلی‌کوپتر شهید رئیسی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۱۱:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
0
0
پاسخ
رییسی توسط اسراییل ترور شد معلومه اعتراف نمی کنه که رییس جمهوره یک کشور وتو خاک خودش زدن
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟