En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اگر مطهری ترور نشده بود، سفارت آمریکا اشغال نمی‌شد!
تعداد بازدید : 0
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۳۹۴۱۲
کد خبر:۱۳۳۹۴۱۲
15 بازدید
نبض خبر

سخنان مهم لاریجانی درباره کاهش برد موشک‌ها و رویارویی نظامی

علی لاریجانی دبیر شورای امنیت ملی هشدار داد: «هسته‌ای بهانه‌ای برای دشمنی بود مثل بحث که موشکی الان می‌گویند بردش چقدر شود... یا بحث منطقه‌ای... به شما چه که برد موشک‌های ما چقدر است؟... ایران نه استیلاطلب است، نه استقلالِ خود را در معرضِ فروش قرار می‌دهد، حتی اگر به قیمتِ رویارویی تمام شود. با قدرت جلوی وحشی‌گریِ مدرن می‌ایستد...» این بخش ها از سخنان لاریجانی را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر علی لاریجانی کاهش برد موشک خلع سلاح موشکی ویدیو
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
تشبیه استراتژی ترامپ به هیتلر توسط علی لاریجانی
شعاری که لبنانی‌ها در استقبال لاریجانی سر دادند
خواسته‌های عجیب فرانسه برای فعال نکردن مکانیزم ماشه
لاریجانی: برنامه‌ ایجاد بحران اجتماعی و خلع سلاح ایران است
هشدار معاون سپاه قدس درباره تحرکات آمریکا
نخستین تصاویر لاریجانی پس از حمله اسرائیل
لاریجانی: آمریکا شرط گذاشت که برد موشک‌های ایران به کمتر از 500 کیلومتر برسد!
رونمایی اتریشی‌ها از طرح نهایی اسرائیل برای ایران
نخستین عکس العمل ایران به دست گذاشتن آمریکا روی موشک‌ها
فاش شدن هدف اصلی حمله بعدی اسرائیل به ایران
روایت سرهنگ آمریکایی از خلع سلاح موشکی ایران
روایت سرهنگ آمریکایی از برنامه نظامی گام به گام: از میان هفت کشور فقط ایران مانده!
نخستین واکنش نظامی ایران به کاهش برد موشک‌ها
روایت لاریجانی از درخواست کاهش برد موشک‌های ایران
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟