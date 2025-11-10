نبض خبر
سخنان مهم لاریجانی درباره کاهش برد موشکها و رویارویی نظامی
علی لاریجانی دبیر شورای امنیت ملی هشدار داد: «هستهای بهانهای برای دشمنی بود مثل بحث که موشکی الان میگویند بردش چقدر شود... یا بحث منطقهای... به شما چه که برد موشکهای ما چقدر است؟... ایران نه استیلاطلب است، نه استقلالِ خود را در معرضِ فروش قرار میدهد، حتی اگر به قیمتِ رویارویی تمام شود. با قدرت جلوی وحشیگریِ مدرن میایستد...» این بخش ها از سخنان لاریجانی را میبینید و میشنوید.
برچسبها:نبض خبر علی لاریجانی کاهش برد موشک خلع سلاح موشکی ویدیو
