علی لاریجانی دبیر شورای امنیت ملی هشدار داد: «هسته‌ای بهانه‌ای برای دشمنی بود مثل بحث که موشکی الان می‌گویند بردش چقدر شود... یا بحث منطقه‌ای... به شما چه که برد موشک‌های ما چقدر است؟... ایران نه استیلاطلب است، نه استقلالِ خود را در معرضِ فروش قرار می‌دهد، حتی اگر به قیمتِ رویارویی تمام شود. با قدرت جلوی وحشی‌گریِ مدرن می‌ایستد...» این بخش ها از سخنان لاریجانی را می‌بینید و می‌شنوید.