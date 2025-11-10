200 هزار افغانی با ویزا وارد ایران خواهند شد

پس از فشار رسانه‌های گروهی از کارفرماها که از افزایش دستمزد کارگر ایرانی با اخراج افغانی‌ها ناراضی بودند حالا دولت دست به کار شده تا کارفرماها بتوانند به رویه قدیمی‌شان ادامه دهند. سیدمالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از صدور 200 هزار ویزای کار برای افاغنه خبر داد و جزئیات اجرای این طرح را تشریح کرد.