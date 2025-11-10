نبض خبر
اصرار سعید جلیلی بر دوشیدن گاو نر را ببینید!
اخیراً ویدیویی از سعید جلیلی منتشر شده که اصرار دارد میتوانیم واردات یازده میلیارد دلاری صیفی جات روسیه را به دست بگیریم! این ادعا زمان انتخابات ریاست جمهوری نیز مطرح شده بود و حسین سلاح ورزی رئیس سابق اتاق ایران در رد این ادعا نوشته بود: «بعد از یازده سال زعامت دولت سایه و سه سال ارائه برنامه به دولتی که حتی قادر به تامین پایدار پیاز وگوجه مردم هم نبود، فرمودند که میخواهند سالی یازده میلیارد دلار صیفیجات به روسیه صادر کنند.» از قضا ویدیویی از مهدی صفری معاون اقتصادی وزیر خارجه در دولت رئیسی که به شدت به رابطه با چین و روسیه علاقه ویژهای دارد منتشر شده که میگوید برای صادرات فلفل دلمهای حتی رئیسی با پوتین صحبت کرده است! اصرار سعید جلیلی و روایت صفری که نشان میدهد چنین طرحهایی تا چه حد تخیلی است را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:نبض خبر سعید جلیلی طرح های اقتصادی صادرات صیفی جات ویدیو
اخبار مرتبط
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱۱
انتشار یافته: ۱