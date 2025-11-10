میلی صفحه خبر لوگو بالا
کد خبر: ۱۳۳۹۳۲۱
بازدید: ۴۵۸

عکس: برداشت نمک در دل آند؛ آیینی که پنج قرن دوام آورده است

در ارتفاعات پرو، روستاییان با تکیه بر رسم باستانی «آینی» ــ همیاری متقابل در فرهنگ کچوا ــ هر ماه در فصل خشک گرد هم می‌آیند تا از حوضچه‌های نمک چندصدساله‌شان بهره‌برداری کنند. در روستاهای ماراس و پیچینگوتو، سنت استخراج نمک هنوز زنده است و نسل به نسل ادامه دارد.

برچسب‌ها:
عکس بین الملل برداشت نمک ارتفاعات پرو آند
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
