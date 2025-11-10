عکس: برداشت نمک در دل آند؛ آیینی که پنج قرن دوام آورده است

در ارتفاعات پرو، روستاییان با تکیه بر رسم باستانی «آینی» ــ همیاری متقابل در فرهنگ کچوا ــ هر ماه در فصل خشک گرد هم می‌آیند تا از حوضچه‌های نمک چندصدساله‌شان بهره‌برداری کنند. در روستاهای ماراس و پیچینگوتو، سنت استخراج نمک هنوز زنده است و نسل به نسل ادامه دارد.