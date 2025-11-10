عکس: زندگی عشایر ایل بختیاری

عشایر بختیاری همواره به مردمانی سخت‌کوش و تلاشگر شهرت داشته و داستان ها و روایت‌های رشادت آن ها نسل به نسل و سینه به سینه در میان مردم نقل شده است. اگر چه امروزه زندگی عشایر مانند سابق نیست و دستخوش تغییراتی شده است اما همچنان هسته و بنیان خانواده در میان این قوم باقی مانده است و خانواده از جایگاه بالایی برخوردار است.