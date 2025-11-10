میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۳۹۲۷۲
بازدید: ۳۵۶

عکس: زندگی عشایر ایل بختیاری

عشایر بختیاری همواره به مردمانی سخت‌کوش و تلاشگر شهرت داشته و داستان ها و روایت‌های رشادت آن ها نسل به نسل و سینه به سینه در میان مردم نقل شده است. اگر چه امروزه زندگی عشایر مانند سابق نیست و دستخوش تغییراتی شده است اما همچنان هسته و بنیان خانواده در میان این قوم باقی مانده است و خانواده از جایگاه بالایی برخوردار است.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عشایر ایل بختیاری عکس مستند ایران من چهار محال و بختیاری
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.