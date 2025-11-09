عکس: دیدار رئیس جمهور با بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال

دکتر مسعود پزشکیان شامگاه یکشنبه ، با حضور در مرکز ملی فوتبال ایران با بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال و تعدادی از مسئولان فدراسیون فوتبال دیدار و در فضایی صمیمی با آنان به گفت‌وگو نشست.