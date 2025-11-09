میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۳۹۲۴۲
بازدید: ۵۵۸

عکس: پایان یک دوره: حکاکی دستی مهره‌های ماژونگ

«هو ساو-می» در مغازه‌ی کوچک خود در منطقه‌ی قدیمی «هونگ هوم» (Hung Hom) هنگ کنگ، بیش از چهار دهه است که مهره‌های ماژونگ را با دست حکاکی می‌کند. او این هنر را در سیزده سالگی از پدرش آموخت که کسب‌وکار «کام فت ماژونگ» (Kam Fat Mahjong) را در سال ۱۹۶۲ تأسیس کرد. مهره‌های ماژونگ که به طور سنتی از چوب، عاج یا بامبو ساخته می‌شدند، نمادی از فرهنگ و سنت چینی هستند و بسیار محبوب‌اند. اما اکنون، اکثریت قریب به اتفاق این مهره‌ها در کارخانه‌های چین تولید انبوه می‌شوند و تنها تعداد معدودی استادکار مانند هو در شهر باقی مانده‌اند؛ او تنها زن باقی‌مانده در این حرفه است مهره‌های ماژونگ در اصل برای بازی ماژونگ (Mahjong) استفاده می‌شوند.ماژونگ یک بازی رومیزی است که بسیار شبیه به دومینو یا رامی (Rummy) است و ریشه در چین دارد.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس بین الملل حکاکی دستی مهره‌های ماژونگ هنگ کنگ
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.