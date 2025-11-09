En
شب ؛ آرمان گرشاسبی
کد خبر:۱۳۳۹۲۳۶
نبض خبر

استاندار یا امام‌جمعه نمی‌تواند کنسرت لغو کند!

عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: «کسی نمی‌تواند بگوید من استاندار، فرماندار یا امام‌جمعه هستم و کنسرتی را لغو کند. گاهی اوقات برنامه را اداره میراث یا اوقاف در استانی اجرا کرده است، اما یک عده سرخود می‌روند و به آن اصل برنامه آسیب می‌زنند. مسئولان آن شهر یا استان باید مراقب باشند تا این نوع برخوردها اتفاق نیفتد.» اظهارات خسروپناه را می‌بینید و می‌شنوید.
نبض خبر عبدالحسین خسروپناه ویدیو لغو کنسرت
