مهدی حیدری، رییس فدراسیون نجات و غریق درباره این سوال کردیم که مسافران در سواحل ایران از چه ساعتی تا چه ساعتی مجاز به شنا در دریا هستند که او این واکنش را نشان داد:«ساعت استفاده از دریا بر اساس استاندارد همه دنیا، هشت صبح الی هشت شب است... یک سری علامت‌ها داریم که سعی کرده ایم اطلاع رسانی عمومی و همگانی انجام دهیم. مثلا روزی که پرچم سیاه است کسی نباید در دریا برود. چون دریا طوفانی است و وضعیت جوی نامساعد است...» حیدری درباره زمان طلایی برای نجات غریق ها می گوید: «پنج دقیقه است. مواردی سال گذشته در سواحل داشته ایم و غریقی بوده است که بچه‌های ما او را از دریا گرفته اند. پیچیدگی کار دریا خیلی گسترده است. فضای آن به نوعی متفاوت است. باتوجه به این که گسترده است و دچار جزر و مد می‌شویم. در شمال کشور پدیده ای به نام جریان شکافنده داریم که اگر شناگرهای خوب هم دچار آن بشوند، اگر فنون آن را بلد نباشند کار سخت است. غرق هم شده اند. باتوجه به محیط که کنترلش مانند استخر نیست. شرایط اجتماعی و فشاری که هست، خیلی سخت است که فرد را بگیرند و احیایش کنند و چشم انتظار آمبولانس باشند که بیاید. غریقی داشته ایم که از آب گرفتیم، ولی متاسفانه بیش از نیم ساعت طول کشید و آمبولانس نرسید و در ساحل فوت کرد.»