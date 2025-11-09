میلی صفحه خبر لوگو بالا
کد خبر: ۱۳۳۹۲۲۰
بازدید: ۴۱۲

عکس: فیلیپین پس از طوفان کالماگی

پس از عبور طوفان کالماگی از شمال فیلیپین، گل‌ولای، آوار و خرابی در ده‌ها شهر و روستا بر جای مانده است. تیم‌های امداد در تلاش‌اند مسیرها را باز و خانه‌های ویران‌شده را سامان دهند، در حالی‌ که هزاران نفر همچنان در پناهگاه‌ها به سر می‌برند.

