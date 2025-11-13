فیلم اسفند به کارگردانی و نویسندگی دانش اقباشاوی محصول سال 1403 است. علی هاشمی فرمانده اطلاعاتی سپاه پاسداران در حال طرح ریزی برای عملیاتی شگفت انگیز در نقطه‌ای از جغرافیای جنگ تحمیلی است که ارتش بعث عراق انتظارش را ندارد. رضا مسعودی، مهدی زمین پرداز، سعید آل بو عبادی، خیام وقار کاشانی، محمدرضا عقدائی یزدی، یاسین مسعودی و محمد عسگری در این فیلم مقابل دوربین سعید براتی بازی کردند. کارن همایونفر موسیقی متن این فیلم را ساخت و اسماعیل علیزاده این اثر را تدوین کرد. سکانس‌هایی از این فیلم را می‌بینید.