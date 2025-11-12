En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 98
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی کیفیت 480 کیفیت 284
کد خبر:۱۳۳۹۲۱۴
کد خبر:۱۳۳۹۲۱۴
528 بازدید
سکانس طلایی؛

سکانس‌هایی از فیلم سه جلد

فیلم سه جلد به کارگردانی و نویسندگی مهدی اسماعیلی محصول سال 1400 است. مینو ناخواسته با خود رازی را حمل می‌کند که تمام زندگی اش را دچار ترس و تردید کرده است، او برای خلاص شدن از این راز، تصمیم سختی می‌گیرد. باران کوثری، سارا توکلی، آتیلا پسیانی، سولماز غنی و رویا جاویدنیا در این فیلم مقابل دوربین علی تبریزی بازی کردند. حامد ثابت موسیقی متن این فیلم را ساخت و عمادبخش این اثر را تدوین کرد. سکانس‌هایی از این فیلم سینمایی می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
سکانس طلایی ویدیو سکانس برتر فیلم سینما سینمای ایران مهدی اسماعیلی باران کوثری سارا توکلی آتیلا پسیانی رویا جاویدنیا
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟