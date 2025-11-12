سکانس طلایی؛
سکانسهایی از فیلم سه جلد
فیلم سه جلد به کارگردانی و نویسندگی مهدی اسماعیلی محصول سال 1400 است. مینو ناخواسته با خود رازی را حمل میکند که تمام زندگی اش را دچار ترس و تردید کرده است، او برای خلاص شدن از این راز، تصمیم سختی میگیرد. باران کوثری، سارا توکلی، آتیلا پسیانی، سولماز غنی و رویا جاویدنیا در این فیلم مقابل دوربین علی تبریزی بازی کردند. حامد ثابت موسیقی متن این فیلم را ساخت و عمادبخش این اثر را تدوین کرد. سکانسهایی از این فیلم سینمایی میبینید و میشنوید.
برچسبها:سکانس طلایی ویدیو سکانس برتر فیلم سینما سینمای ایران مهدی اسماعیلی باران کوثری سارا توکلی آتیلا پسیانی رویا جاویدنیا