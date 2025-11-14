En
سکانس طلایی؛

سکانس‌هایی از فیلم غیبت موجه

فیلم غیبت موجه به کارگردانی عباس رافعی و نویسندگی منیژه صالح پناه محصول سال 1399 است. زنی به محض ورود به مدرسه‌ای پسرانه برای یافتن پسرش با رفتارهای عجیب و طنزآمیز مدیر و ناظم و معلمان روبرو می‌شود، که گویی هر یک رازی پنهان دارند و قصد دارند با خنده و شوخی زن را گمراه کنند، غافل از اینکه زن زرنگ‌تر از آن‌هاست و راز آن‌ها را برملا می‌سازد. ابوالفضل پورعرب، میترا حجار، علی اوجی، سام نوری، حسن زارعی، احمدرضا اسعدی، زهرا میرزایی، مهری آل آقا و امیررضا دلاوری در این فیلم مقابل دوربین سعید براتی بازی کردند. سیاوش امامی موسیقی متن این فیلم را ساخت و مسعود فرجام این اثر را تدوین کرد. سکانس‌هایی از این فیلم سینمایی را می‌بینید.
سکانس طلایی ویدیو سکانس برتر فیلم سینما سینمای ایران عباس رافعی ابوالفضل پورعرب علی اوجی میترا حجار
