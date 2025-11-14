فیلم غیبت موجه به کارگردانی عباس رافعی و نویسندگی منیژه صالح پناه محصول سال 1399 است. زنی به محض ورود به مدرسه‌ای پسرانه برای یافتن پسرش با رفتارهای عجیب و طنزآمیز مدیر و ناظم و معلمان روبرو می‌شود، که گویی هر یک رازی پنهان دارند و قصد دارند با خنده و شوخی زن را گمراه کنند، غافل از اینکه زن زرنگ‌تر از آن‌هاست و راز آن‌ها را برملا می‌سازد. ابوالفضل پورعرب، میترا حجار، علی اوجی، سام نوری، حسن زارعی، احمدرضا اسعدی، زهرا میرزایی، مهری آل آقا و امیررضا دلاوری در این فیلم مقابل دوربین سعید براتی بازی کردند. سیاوش امامی موسیقی متن این فیلم را ساخت و مسعود فرجام این اثر را تدوین کرد. سکانس‌هایی از این فیلم سینمایی را می‌بینید.