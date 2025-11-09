عکس: مراسم تشییع پیرغلام اهل بیت (ع) سید محمد موسوی سجاسی

سید محمد موسوی سجاسی، مداح برجسته و از پیرغلامان سرشناس پایتخت، سحرگاه جمعه ۱۶ آبان‌ماه دار فانی را وداع گفت. او که از چهره‌های شناخته‌شده و محبوب در میان ذاکران اهل‌بیت (ع) بود، سال‌ها عمر خود را در راه ترویج فرهنگ و معارف اهل‌بیت و خدمت صادقانه به مجالس سوگواری صرف کرد. مراسم تشییع پیکر این ذاکر اهل‌بیت (ع) امروز یکشنبه ۱۸ آبان‌ماه از خانه مداحان تهران برگزار شد.