یادداشت
کد خبر: ۱۳۳۹۲۰۶
بازدید: ۶۶۹

عکس: مراسم تشییع پیرغلام اهل بیت (ع) سید محمد موسوی سجاسی

سید محمد موسوی سجاسی، مداح برجسته و از پیرغلامان سرشناس پایتخت، سحرگاه جمعه ۱۶ آبان‌ماه دار فانی را وداع گفت. او که از چهره‌های شناخته‌شده و محبوب در میان ذاکران اهل‌بیت (ع) بود، سال‌ها عمر خود را در راه ترویج فرهنگ و معارف اهل‌بیت و خدمت صادقانه به مجالس سوگواری صرف کرد. مراسم تشییع پیکر این ذاکر اهل‌بیت (ع) امروز یکشنبه ۱۸ آبان‌ماه از خانه مداحان تهران برگزار شد.

برچسب‌ها:
عکس خبری پیرغلام اهل بیت (ع) سید محمد موسوی سجاسی مداح اهل بیت مراسم تشییع
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
