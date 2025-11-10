فیلم ترک عمیق به کارگردانی و نویسندگی آرمان زرین کوب محصول سال 1403 است. محمود از بیمارستان روانی مرخص می‌شود و فخری از آمدن محمود با خبر است. زمان زیادی از آمدن محمود به خانه نمی‌گذرد که مهمان ناخوانده ای به جمع آنها اضافه می‌شود و رازهای تاریک به تدریج فاش می‌شوند. رضا بابک، بابک انصاری، گلچهره سجادیه، محمد امیری و حمید رشید در این فیلم مقابل دوربین محمد آلادپوش بازی کردند. پیمان یزدانیان موسیقی متن این فیلم را ساخت و مهدی حسینی‌وند این اثر را تدوین کرد. سکانس‌هایی از این فیلم را می‌بینید.