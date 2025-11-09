اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است

علی عبدی کارشناس صداوسیما در حوزه اسرائیل و فلسطین می‌گوید: «طبق منابع عبری برای جنگ دوازده روزه از فوریه سال گذشته یک کمیته مشترکی بیان آمریکا و اسرائیل تشکیل شده و این کمیته از فروردین امسال تا شب عملیات هفته‌ای بین 3 تا 5 جلسه داشتند که جزئیات عملیات را با هم ببندند. طرح عملیاتی دو رکن داشت؛ یکی عملیات فریب و دیگری تهاجم اطلاعاتی.» او با اشاره به آنکه نتانیاهو به دنبال یک دستاورد راهبردی برای پیروزی در انتخابات اکتبر اسرائیل است، این دستاورد را پرونده ایران می‌خواند و می‌گوید: «از نظر نتانیاهو زمان به ضرر او و به نفع ماست. چون هرچه بگذرد ایران توان بازسازی‌ و بازیابی بیشتری پیدا می‌کند و این برای اسرائیل خوب نیست. اسرائیل بلافاصله توانسته خودش را بازسازی کند ولی ایران می‌تواند از روسیه و چین تجهیزات بیاورد و خودش را بازسازی کند.» او سپس با برشمردن سناریوهای حمله اسرائیل به ایران نسبت به زدن راس و سران نظام و حتی گزینه‌های مطلوب جانشینی هشدار داد و تاکید کرد اسرائیل در حال فکر کردن به این سناریوهاست. او تاکید عمده بر اینکه اگر رهبری نبود جنگ دوازده روزه مسیرش تغییر نمی‌شد را عملاً پالس دادن به دشمن و خطرناک خواند و در این زمینه هشدار داد. اظهارات این کارشناس صداوسیما را می‌بینید و می‌شنوید.