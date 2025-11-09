نبض خبر
دچار سندروم موشک زدگی هستیم!
علی عبدی کارشناس صداوسیما درباره فلسطین و اسرائیل مدعی شد امنیت ملی کشور دچار یک سندرومی به نام سندروم موشک زدگی است و جنگ را روی یک ستون موشکی پیش میبرند. او این راهبرد را مشابه راهبرد ایران در دوران دفاع مقدس اعلام میکند و میگوید: «آن زمان چیه؟ جمع کردن نیروها از شهرها و اعزام به جبههها و یک عملیات بزرگ. این ذهن ساده سازی دارد بازتولید میشود. در قالب چی؟ پاسخ هر تهدیدی فقط موشک است...» اظهارات عبدی را میبینید و میشنوید.
