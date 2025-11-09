En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
تعداد بازدید : 54
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۳۹۱۷۱
کد خبر:۱۳۳۹۱۷۱
466 بازدید
نبض خبر

دچار سندروم موشک زدگی هستیم!

علی عبدی کارشناس صداوسیما درباره فلسطین و اسرائیل مدعی شد امنیت ملی کشور دچار یک سندرومی به نام سندروم موشک زدگی است و جنگ را روی یک ستون موشکی پیش می‌برند. او این راهبرد را مشابه راهبرد ایران در دوران دفاع مقدس اعلام می‌کند و می‌گوید: «آن زمان چیه؟ جمع کردن نیروها از شهرها و اعزام به جبهه‌ها و یک عملیات بزرگ. این ذهن ساده سازی دارد بازتولید می‌شود. در قالب چی؟ پاسخ هر تهدیدی فقط موشک است...» اظهارات عبدی را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر دفاع موشکی بازدارندگی موشکی ویدیو علی عبدی فیلم
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
کانال 12 اسرائیل مانع حمله اسرائیل به ایران را فاش کرد
تاوان نوع اجرای وعده صادق را 23 خرداد دادیم!
ایرانی‌ها می‌توانند با 20 موشک 20 هدف را در اسرائیل بزنند!
ایران در جنگ پیش رو از این موشک با 14 ماخ سرعت استفاده می‌کند
برآورد سخنگوی سپاه از چالش جنگ تازه ایران و اسرائیل
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!
اسرائیل رئیسی را ترور کرد و جمهوری اسلامی هم چشمش را بست!
انتقاد چهره حزب اللهی از نهادهای اطلاعاتی: چرا همیشه «موشک»؟!
روایت سرهنگ آمریکایی از خلع سلاح موشکی ایران
گزارش الجزیره از پشت صحنه تولید موشک‌های ایران
لفاظی وقیحانه مقام آمریکایی: یا صلح آمیز برنامه هسته‌ای و موشکی را پایان می‌دهید یا نابودش می‌کنیم!
این عامل مانع از حمله دوباره اسرائیل به ایران شده
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
روایت کانال 13 اسرائیل از دقت موشک‌های ایران
رسانه سعودی‌: 3000‌ موشک ایران آماده پرتاب به اسرائیل!
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
روایت لاریجانی از درخواست کاهش برد موشک‌های ایران
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند
گزارش تلویزیون قطر از موشک‌های ایران که چشم عرب‌ها را گرفته
تحلیل ارتشبد آمریکا از شرایط نظامی کنونی ایران
سرهنگ عرب: برنامه موشکی ایران از هسته‌ای خطرناک‌تر است!
گزارش تلویزیون آرژانتین از شهر موشکی تازه ایران
ادعای موشک قاره پیمای ایران که پس گرفته شد: معادل چند بمب اتمی!
نخستین عکس العمل ایران به دست گذاشتن آمریکا روی موشک‌ها
تحلیل فنی تک تک موشک‌های ایران توسط سه کارشناس آمریکایی!
فرمانده کل سپاه: با موشک‌های تازه آماده‌ نبردیم
فرمانده کل قوا: اگر لازم باشد دوباره از موشک‌ها استفاده خواهد شد
توصیف یک اسرائیلی ایرانی‌الاصل از موشک‌های ایران
تحلیل کارشناسان نظامی آمریکا از مدل‌های موشک‌ ایران که نگران‌شان کرده!
ادعاهای شبکه عربی درباره موشک جدید ایران؛ گیم چنجر
شبکه عربی: ایران شش پایگاه موشکی جدید راه انداخته + زیرنویس
گزارش تلویزیون سعودی از زرادخانه موشکی ایران
حرف‌های فرمانده سپاه از درون شهر موشکی ایران
پنتاگون: دفاع موشکی ما بر کره شمالی متمرکز است
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟