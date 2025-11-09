En
کد خبر:۱۳۳۹۱۶۸
نبض خبر

چرا ابرها وارد ایران نمی‌شوند؟! توضیح یک مسئول

در میانه پاییز آنچه قابل تامل است، نه تنها بارش اندک، بلکه حتی کمبود ابر در آسمان‌ ایران است. مدیرکل پیش‌بینی هواشناسی درباره علت این پدیده توضیح داد: «امسال، پرفشار جنب حاره‌ای که معمولاً در فصل تابستان بر کشور ما حاکم می‌شود، شدت بیشتری پیدا کرده و تداوم آن تا پاییز ادامه یافته است... این وضعیت باعث می‌شود که سامانه‌های جوی که معمولاً از غرب وارد می‌شوند و موجب بارش می‌شوند، به راحتی نتوانند به کشور ما وارد شوند... پارسال شاهد کاهش 40 درصدی بارش‌ها بودیم. پاییز امسال نیز یکی از خشک‌ترین پاییزهای 50 سال گذشته بوده... براساس پیش‌بینی‌ها تا ده روز آینده سامانۀ بارشی موثری از ایران عبور نمی‌کند... ادعای ابردزدی کشورهای همسایه از ایران و مقصر دانستن آنها در خشکسالی ایران صحت ندارد.» اظهارات کامل این مقام مسئول را می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر خشکسالی کمبود بارش ابردزدی بارش برف و باران کاهش بارش تغییرات اقلیمی ایران
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Finland
|
۱۵:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
0
0
پاسخ
شما مازوت نسوزونید و آلودگی هوا رو کاهش بدید، رودخانه زاینده رود را هم جاری کنید، ابرها خواهند آمد
