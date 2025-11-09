نبض خبر
چرا ابرها وارد ایران نمیشوند؟! توضیح یک مسئول
در میانه پاییز آنچه قابل تامل است، نه تنها بارش اندک، بلکه حتی کمبود ابر در آسمان ایران است. مدیرکل پیشبینی هواشناسی درباره علت این پدیده توضیح داد: «امسال، پرفشار جنب حارهای که معمولاً در فصل تابستان بر کشور ما حاکم میشود، شدت بیشتری پیدا کرده و تداوم آن تا پاییز ادامه یافته است... این وضعیت باعث میشود که سامانههای جوی که معمولاً از غرب وارد میشوند و موجب بارش میشوند، به راحتی نتوانند به کشور ما وارد شوند... پارسال شاهد کاهش 40 درصدی بارشها بودیم. پاییز امسال نیز یکی از خشکترین پاییزهای 50 سال گذشته بوده... براساس پیشبینیها تا ده روز آینده سامانۀ بارشی موثری از ایران عبور نمیکند... ادعای ابردزدی کشورهای همسایه از ایران و مقصر دانستن آنها در خشکسالی ایران صحت ندارد.» اظهارات کامل این مقام مسئول را میبینید و میشنوید.
