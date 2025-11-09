En
کد خبر:۱۳۳۹۱۵۳
سوت

ویدیوی لو رفته از فحاشیِ خداداد عزیزی را ببینید

در پی شکست تیم فوتبال تراکتور تبریز مقابل خیبر خرم‌آباد در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر، خداداد عزیزی، مدیر تیم تراکتور، پس از پایان بازی وارد یک مشاجره لفظی شدید با یکی از هواداران تیم میزبان شد. در واکنش به این اتفاق، هواداران تیم‌های رقیب به‌ویژه طرفداران پرسپولیس، خواستار برخورد انضباطی فدراسیون فوتبال با خداداد عزیزی شدند.
سوت خداداد عزیزی فحاشی ویدیو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
2
3
پاسخ
خوب کاری کرد . بعضی ها را فقط فحش بهشون اثر داره . حرف معمولی حالیشون نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
1
2
پاسخ
اینم میشه قضیه کشاله ران و ماست مالی میشه
مهدی گ
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
0
2
پاسخ
هوادارهای پرسپولیس که خودشون فحاش هستند
حالا دنبال برخورد با خداداد هستند ؟

اگر اراده ای وجود داشت بایستی باشگاه پرسپولیس و هواداراش با جریمه های سنگین مواجه می شدند

فحاشی به بیرانوند
فحاشی به رامین رضاییان
فحاشی به استقلال
و ...
