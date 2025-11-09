ویدیوی لو رفته از فحاشیِ خداداد عزیزی را ببینید

در پی شکست تیم فوتبال تراکتور تبریز مقابل خیبر خرم‌آباد در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر، خداداد عزیزی، مدیر تیم تراکتور، پس از پایان بازی وارد یک مشاجره لفظی شدید با یکی از هواداران تیم میزبان شد. در واکنش به این اتفاق، هواداران تیم‌های رقیب به‌ویژه طرفداران پرسپولیس، خواستار برخورد انضباطی فدراسیون فوتبال با خداداد عزیزی شدند.