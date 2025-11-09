میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۳۹۰۹۳
بازدید: ۳

عکس: نخلستان‌های خور و بیابانک

در دل کویر سوزان شرق اصفهان، جایی که شن‌های طلایی تا افق گسترده‌اند، نخلستان‌های خور و بیابانک چون نوارهایی سبز از حیات می‌درخشند. این باغ‌های خرما، نشانه‌ای از همزیستی انسان و طبیعت در یکی از خشک‌ترین نقاط ایران‌اند؛ جایی که تلاش کشاورزان، کویر را به زیستگاهی زنده بدل کرده است.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
خور و بیابانک اصفهان نخلستان طبیعیت ایران من عکس استانها
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.