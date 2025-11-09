عکس: نخلستانهای خور و بیابانک
در دل کویر سوزان شرق اصفهان، جایی که شنهای طلایی تا افق گستردهاند، نخلستانهای خور و بیابانک چون نوارهایی سبز از حیات میدرخشند. این باغهای خرما، نشانهای از همزیستی انسان و طبیعت در یکی از خشکترین نقاط ایراناند؛ جایی که تلاش کشاورزان، کویر را به زیستگاهی زنده بدل کرده است.
برچسبها:خور و بیابانک اصفهان نخلستان طبیعیت ایران من عکس استانها
