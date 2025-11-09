عکس: پارتنون در کانون توجه گردشگران
با برداشته شدن موقت داربستها از معبد مرمرین پارتنون، بازدیدکنندگان در هفتههای اخیر توانستند چشماندازی کامل و بیمانع از تاج آکروپولیس ببینند؛ رویدادی نادر در میانهی پروژهی مرمت بلندمدتی که سالهاست برای حفظ این نماد باستانی در جریان است. پارتنون، که در قرن پنجم پیش از میلاد در دوران شکوفایی آتن ساخته شد، یکی از برجستهترین بناهای معماری کلاسیک جهان به شمار میرود و به الهه آتنا، نگهبان شهر، تقدیم شده است. این معبد طی قرنها کاربریهای گوناگونی داشته و در اثر جنگها و زمینلرزهها آسیبهای فراوانی دیده است. پروژهی مرمت کنونی، که از دهه ۱۹۸۰ آغاز شده، با هدف بازسازی دقیق و حفاظت پایدار از این میراث جهانی یونسکو ادامه دارد.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:پارتنون آکروپولیس روم عکس بین الملل
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.