کد خبر:۱۳۳۹۰۴۲
نبض خبر

اعلام شدت نفوذ اسرائیل برای ترور مقامات ایران

سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل تمامی لایه‌هایی که اسرائیل تحت نفوذش است و برای جمع آوری اطلاعات و رصد به لحظات مقامات ایران داشته و به شکل ترکیبی از آنها برای ترور فرماندهان، مقامات و دانشمندان در جنگ دوازده روزه استفاده شده را باز کرد.
برچسب‌ها:
نبض خبر غلامرضا جلالی ویدیو جنگ دوازده روزه موساد حمله اسرائیل به ایران ترور فرماندهان ایران
