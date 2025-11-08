نبض خبر
اعلام شدت نفوذ اسرائیل برای ترور مقامات ایران
سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل تمامی لایههایی که اسرائیل تحت نفوذش است و برای جمع آوری اطلاعات و رصد به لحظات مقامات ایران داشته و به شکل ترکیبی از آنها برای ترور فرماندهان، مقامات و دانشمندان در جنگ دوازده روزه استفاده شده را باز کرد.
