نبض خبر
اظهارات باورنکردنی سردار درباره ترور فرماندهان ایران
سردار غلامرضا جلیلی رئیس سازمان پدافند غیرعامل با اذعان اینکه در زمان حمله اسرائیل به ایران در خانه بوده و با انفجارها متوجه ماجرا شده، گفت انتظار نداشتیم فرماندهان ترور شوند! این در حالی است که وظیفه ذاتی سازمان طرح ریزی برای چنین سناریوهایی هاست. این در حالی است که هم الگوی ترور فرماندهان ایران و لبنان در لبنان و سوریه نشان میداد این اتفاق محتمل است و هم مصعب حسن یوسف داود خلیل عامل اطلاعاتی اسرائیل ماهها قبل از حمله اسرائیل به ایران در یک مصاحبه تلویزیونی گفته بود که به ایران حمله میشود و ترورها از جمله ترور فرماندهان سپاه در تهران در راه است که تابناک این ویدیو را با زیرنویس فارسی منتشر کرده بود و عیناً این سناریو اجرا شد. علاوه بر اینها حتی به گروهی از فرماندهان و مقامات قبل از این حملات تماس گرفته شده بود که باید این هشدارها جدی گرفته میشو. این بخشی از اظهارات باورنکردنی جلالی را در کنار اظهارات عامل اطلاعاتی اسرائیل میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:نبض خبر حمله اسرائیل به ایران پدافند غیرعامل ترور فرمانده سپاه ترور فرماندهان ایران ویدیو مصعب حسن یوسف داود خلیل
اخبار مرتبط
سردار سپاه: از هلند تماس گرفتند و پنج ساعت قبل از حمله اسرائیل خبردار شدیم / فکر نمیکردیم خانه سرداران را بزنند