تصاویر کیک تولد 12 متری یک نماینده مجلس!
نبض خبر

شرط شورای نگهبان برای رفع فیلتر تلگرام

هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان گفت: «در خصوص موضوع رفع فیلتر تلگرام، بر اساس اصول 77 و 125 قانون اساسی و با توجه به تفسیرهای شورای نگهبان، اظهار نظر قطعی نیازمند اطلاع از جزئیات هرگونه توافق احتمالی است. ماهیت این موضوع بستگی دارد به اینکه آیا چنین توافقی تعهدآور برای کشور است یا ماهیت آن به موافقت‌نامه یا قرارداد نزدیک می‌شود. بنابراین تا زمانی که متن و جزئیات دقیق توافق ارائه نشود، امکان اعلام نظر حقوقی درباره آن وجود ندارد.» اظهارات نظیف را می‌بینید و می‌شنوید.
