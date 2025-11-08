میلی صفحه خبر لوگو بالا
کد خبر: ۱۳۳۸۹۳۴
بازدید: ۳

عکس: جشنواره شتر در شهر صحرایی پوشکارِ هند

شهر صحرایی پوشکار در راجستان هند، میزبان جشنواره سالانه شتر خود شده است؛ رویدادی که طی آن صدها شتر مزین به مهره‌ها و گل‌آراها برای تجارت به بالاترین قیمت عرضه می‌شوند. این گردهمایی قرن‌هاست که به عنوان یک رویداد حیاتی برای دامداران کوچ‌نشین منطقه عمل می‌کند و امسال نیز تریدرها و گردشگران بسیاری را از سراسر جهان جذب کرده است.

برچسب‌ها:
عکس بین الملل جشنواره شتر شهر پوشکارِ هند دامداران کوچ‌نشین
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.