عکس: سمفونی رنگها در قلب کوهستان چالوس
پاییز در دامان کوههای چالوس، روایتی از هماهنگی رنگها و نغمههای طبیعت است؛ فصلی که برگها در نسیم میرقصند و کوه و دره در جامهای از زرد و نارنجی، جلوهای از جلال خداوند را به تصویر میکشند. در این سمفونی باشکوه، طبیعت در سکوتی شاعرانه برای زمستانی سپید آماده میشود. عکاس: غلامرضاشمس ناتری
