یادداشت
کد خبر: ۱۳۳۸۹۲۶
بازدید: ۶۴۹

عکس: سمفونی رنگ‌ها در قلب کوهستان چالوس

پاییز در دامان کوه‌های چالوس، روایتی از هماهنگی رنگ‌ها و نغمه‌های طبیعت است؛ فصلی که برگ‌ها در نسیم می‌رقصند و کوه و دره در جامه‌ای از زرد و نارنجی، جلوه‌ای از جلال خداوند را به تصویر می‌کشند. در این سمفونی باشکوه، طبیعت در سکوتی شاعرانه برای زمستانی سپید آماده می‌شود. عکاس: غلامرضاشمس ناتری

برچسب‌ها:
عکس طبیعت پاییز کوهستان چالوس
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.