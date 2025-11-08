نبض خبر
ادعای خواهر امیر تتلو درباره او و مایکل جکسون
اظهارات نسیم مقصودلو خواهر امیرحسین مقصودلو درباره امیر تتلو و مایکل جکسون در فضای مجازی خبرساز شده است. ادعاهای بامزه نسیم مقصودلو را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:نبض خبر امیرحسین مقصودلو ویدیو امیر تتلو مایکل جکسون نسیم مقصودلو
اخبار مرتبط
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۸
اگر تتلو تمام بدنش را خالکوبی کرده، مایکل جکسون رنگ پوست سیاه بدنش را تبدیل به سفید کرده بود.
پاسخ ها
رئیس| |
۱۱:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
و درمان هایی که استفاده کرده بود
سفید شد
اگه اون فحاشی هاوالفاظ رکیکی که به مردم میگفت رابه توهم بگوید چه حالی میشی؟!
خخخخخخخخ واقعا باعث تاسفه... این خواهر و برادر واقعا یه چیز دیگه هستند ...ما خودمون ادما رو بزرگ میکنیم پس هر چی میشه حقمونه