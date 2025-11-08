En
تعداد بازدید : 360
کد خبر:۱۳۳۸۸۵۵
کد خبر:۱۳۳۸۸۵۵
1029 بازدید
نظرات: ۸
نبض خبر

ادعای خواهر امیر تتلو درباره او و مایکل جکسون

اظهارات نسیم مقصودلو خواهر امیرحسین مقصودلو درباره امیر تتلو و مایکل جکسون در فضای مجازی خبرساز شده است. ادعاهای بامزه نسیم مقصودلو را می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر امیرحسین مقصودلو ویدیو امیر تتلو مایکل جکسون نسیم مقصودلو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
1
3
پاسخ
اگر تتلو تمام بدنش را خالکوبی کرده، مایکل جکسون رنگ پوست سیاه بدنش را تبدیل به سفید کرده بود.
پاسخ ها
رئیس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
رنگ بدن مایکل بعلت بیماری ویتیلیگو (بَرَس)
و درمان هایی که استفاده کرده بود
سفید شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
0
0
پاسخ
تتو مزیت محسوب میشه؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
1
1
پاسخ
اگه اون فحاشی هاوالفاظ رکیکی که به مردم میگفت رابه توهم بگوید چه حالی میشی؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
1
1
پاسخ
خخخخخخخخ واقعا باعث تاسفه... این خواهر و برادر واقعا یه چیز دیگه هستند ...ما خودمون ادما رو بزرگ میکنیم پس هر چی میشه حقمونه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
1
1
پاسخ
نه خودت نه برادرت هیچی نیستید
1900
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
0
1
پاسخ
فول تتو داشتن استعداده ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
0
1
پاسخ
فول تتو بودن که ملاک نیست ، اما تو نخبه بودن تتلو شکی نیست، نخبه ای در عرصه موسیقی و نخاله ای در عرصه اخلاق
