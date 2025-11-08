ویدیوی جنجالی سعید کریمی و همسرش در ورزشگاه

ویدیویی جنجالی سعید کریمی مدافع ملوان و همسرش در ورزشگاه خالی منتشر شده که به دلیل پوشش همسرش و همچنین برخی صحنه‌ها در فیلم در فضای مجازی خبرساز شده است. برخی کاربران این پرسش را مطرح کرده‌اند که چگونه مجوز ساخت این ویدیو در ورزشگاه صادر شده است؟ ویدیوی مذکور را با این توضیح می‌بینید که به دلایل شرعی و همچنین حفظ حریم خصوصی، این ویدیو محو شده است.