تعداد بازدید : 3463
کد خبر:۱۳۳۸۸۲۸
7340 بازدید
نظرات: ۱۰
سوت

ویدیوی جنجالی سعید کریمی و همسرش در ورزشگاه

ویدیویی جنجالی سعید کریمی مدافع ملوان و همسرش در ورزشگاه خالی منتشر شده که به دلیل پوشش همسرش و همچنین برخی صحنه‌ها در فیلم در فضای مجازی خبرساز شده است. برخی کاربران این پرسش را مطرح کرده‌اند که چگونه مجوز ساخت این ویدیو در ورزشگاه صادر شده است؟ ویدیوی مذکور را با این توضیح می‌بینید که به دلایل شرعی و همچنین حفظ حریم خصوصی، این ویدیو محو شده است.
برچسب‌ها:
سوت سعید کریمی ویدیو همسر
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱۰
استاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
0
10
پاسخ
ما که چیزی ندیدیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
8
5
پاسخ
برخورد هم از جانب باشگاه، هم فدارسیون، و هم .... لازم است با فرد خاطی و هم با عناصر و عوامل تهیه و تنظیم و نشر این کلیپ.....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
5
10
پاسخ
دست از سر مردم بردارید بگذارید زندگی کنند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
زندگی !!!!؟؟؟ آنهم در ملاء عام !!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
0
8
پاسخ
چیزی که معلوم نبود...چی گذاشتین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
4
1
پاسخ
مردم رددادن
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
3
9
پاسخ
زیبا و عاشقانه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
3
8
پاسخ
خیلی هم خوب
حرف نداشت
دمشون گرم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
0
0
پاسخ
تقریبا که چیزی معلوم نبود ولی آهنگش قشنگ بود...فایلش را میزارید؟
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
0
2
پاسخ
خیلی هم عالی و زیبا و مشوق جوانان برا ازدواج و زندگی با عشق
