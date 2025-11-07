En
چمران درباره بحران آب تهران؛ مردم در بیابان نماز باران بخوانند
نبض خبر

تبدیل دانشگاه علوم پزشکی بهشتی به مهدکودک!

جشن افتتاح سال جدید تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشتباه مسئولین در انتخاب‌‎شان به جنجال کشیده شده است. برخی رسانه‌ها با انتشار این ویدیو نوشته‌اند: «اینجا مهد کودک نیست. اینجا مراسم شروع سال تحصیلی جدید دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیه. عمو فیتیله‌ای اومده آتینگا و پاتینگا میخونه.» برخی نیز مراسم دانشگاه‌های معتبر دنیا را با این دانشگاه مقایسه کرده‌اند و از افت سطح دانشگاه حتی در چنین مسائل ابراز نگرانی کرده‌اند. این ویدیو را می‌بینید.
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
13
26
پاسخ
اتفاقا با سطح فهم و درک دهه هشتادی ها هماهنگ و متناسبه
علیجانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
12
2
پاسخ
چه اشکالی داره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
13
4
پاسخ
اتفاقا خیلی هم خوبه انسانها در هر سنی به شادی احتیاج دارند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
4
21
پاسخ
یک دانشگاهی که مدتها ژست علمی گرایی با دوری از سیاست را میگرفت الان به یک خرابه ی فراموش شده تبدیل شده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
0
2
پاسخ
شخصیت دانشگاه رو فیتیله پیچ کردن رفت
