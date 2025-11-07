تبدیل دانشگاه علوم پزشکی بهشتی به مهدکودک!

جشن افتتاح سال جدید تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشتباه مسئولین در انتخاب‌‎شان به جنجال کشیده شده است. برخی رسانه‌ها با انتشار این ویدیو نوشته‌اند: «اینجا مهد کودک نیست. اینجا مراسم شروع سال تحصیلی جدید دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیه. عمو فیتیله‌ای اومده آتینگا و پاتینگا میخونه.» برخی نیز مراسم دانشگاه‌های معتبر دنیا را با این دانشگاه مقایسه کرده‌اند و از افت سطح دانشگاه حتی در چنین مسائل ابراز نگرانی کرده‌اند. این ویدیو را می‌بینید.