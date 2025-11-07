نبض خبر
تبدیل دانشگاه علوم پزشکی بهشتی به مهدکودک!
جشن افتتاح سال جدید تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشتباه مسئولین در انتخابشان به جنجال کشیده شده است. برخی رسانهها با انتشار این ویدیو نوشتهاند: «اینجا مهد کودک نیست. اینجا مراسم شروع سال تحصیلی جدید دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیه. عمو فیتیلهای اومده آتینگا و پاتینگا میخونه.» برخی نیز مراسم دانشگاههای معتبر دنیا را با این دانشگاه مقایسه کردهاند و از افت سطح دانشگاه حتی در چنین مسائل ابراز نگرانی کردهاند. این ویدیو را میبینید.
برچسبها:نبض خبر دانشگاه شهید بهشتی عمو فتیله ای ویدیو
یک دانشگاهی که مدتها ژست علمی گرایی با دوری از سیاست را میگرفت الان به یک خرابه ی فراموش شده تبدیل شده