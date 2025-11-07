نبض خبر
تبدیل دانشگاه شهید بهشتی به مهدکودک!
جشن افتتاح سال جدید تحصیلی دانشگاه شهید بهشتی با اشتباه مسئولین در انتخابشان به جنجال کشیده شده است. برخی رسانهها با انتشار این ویدیو نوشتهاند: «اینجا مهد کودک نیست. اینجا مراسم شروع سال تحصیلی جدید دانشگاه شهید بهشتیه. عمو فیتیلهای اومده آتینگا و پاتینگا میخونه.» برخی نیز مراسم دانشگاههای معتبر دنیا را با شهید بهشتی مقایسه کردهاند و از افت سطح دانشگاه حتی در چنین مسائل ابراز نگرانی کردهاند. این ویدیو را میبینید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:نبض خبر دانشگاه شهید بهشتی عمو فتیله ای ویدیو