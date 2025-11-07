En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
گزارش کانال 14 اسرائیل درباره سخنان خبرساز پزشکیان
تعداد بازدید : 205
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۳۸۸۲۲
کد خبر:۱۳۳۸۸۲۲
810 بازدید
نبض خبر

تبدیل دانشگاه شهید بهشتی به مهدکودک!

جشن افتتاح سال جدید تحصیلی دانشگاه شهید بهشتی با اشتباه مسئولین در انتخاب‌‎شان به جنجال کشیده شده است. برخی رسانه‌ها با انتشار این ویدیو نوشته‌اند: «اینجا مهد کودک نیست. اینجا مراسم شروع سال تحصیلی جدید دانشگاه شهید بهشتیه. عمو فیتیله‌ای اومده آتینگا و پاتینگا میخونه.» برخی نیز مراسم دانشگاه‌های معتبر دنیا را با شهید بهشتی مقایسه کرده‌اند و از افت سطح دانشگاه حتی در چنین مسائل ابراز نگرانی کرده‌اند. این ویدیو را می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر دانشگاه شهید بهشتی عمو فتیله ای ویدیو
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟