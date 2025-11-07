En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 0
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۳۸۸۱۸
کد خبر:۱۳۳۸۸۱۸
97 بازدید
نبض خبر

ممدانی از آزادگان جهان و عمه‌اش حزب اللهی است!

فواد ایزدی داماد مرحوم سقای بی ریا و از چهره‌های نزدیک به سعید جلیلی زهران ممدانی شهردار جدید نیویورک را جزو آزادگان جهان خواند که اگرچه خانواده خودشان سکولار است اما عمه‌اش جزو مریدان امام خمینی و حزب اللهی است! ایزدی ادعا کرده با پدر ممدانی دیدار داشته و اینها را به نقل از او گفت. اظهارات ایزدی را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر فواد ایزدی ویدیو زهران ممدانی فیلم
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
شهردار شیعه نیویورک با کیپا در مهمانی یهودی‌ها
با بی‌حجاب برخورد نشود، جوانان مذهبی جلوی تیر نمی‌روند!
پذیرش شکست به شکل حرفه‌ای را ببینید
نطق آتشین اولین رئیس جمهور شیعه آمریکا؟!
ویدیوی ایرانی‌های آمریکا برای شهردار شیعه نیویورک!
نتانیاهو به محض ورود به نیویورک بازداشت می‌شود
من کابوس ترامپ هستم!
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!
هشدار چهره نزدیک به جلیلی درباره ترور رهبر انقلاب!
از این به بعد باید بیشتر پرچم آمریکا را بسوزانیم!
روی آنتن زنده صداوسیما: گفته‌اند در تلویزیون نگویید گاو شیرده!
خشم چهره نزدیک به جلیلی از یک مصاحبه علیه روسیه
توصیه چهره نزدیک به جلیلی به ساخت بمب اتم
چهره‌ نزدیک به سعید جلیلی آمریکا را احمق فرض کرد!
آیا با سلاح متعارف می‌توانیم از 90 میلیون نفر دفاع کنیم؟
آمریکایی ها فقط دنبال سرنگونی هستند/ظریف رکورد مذاکره با آمریکا را شکست/ خوشبختانه آمریکا رو به افول است/عملیات هفت اکتبر به نفع فلسطینی‌ها و ایران بود
پس از ماشه چه کنیم: مذاکره یا ساخت بمب؟
ادعای فواد ایزدی: FBI اذیتم می‌کرد!
در صداوسیما مطرح شد: آمریکا دوباره حمله می‌کند، بمب اتم بسازیم
دانشجویان معترض آمریکا آقازاده‌های این کشور هستند
آمریکا همین امشب به ایران حمله خواهد کرد اگر...
اروپایی‌ها با مذاکره مستقیم ایران و آمریکا دنبال ایجاد اختلاف در کشور هستند!
اگر ایران می‌توانست جنگ را ادامه دهد باید ادامه می‌داد
غربی‌ها فرزند شاه را خل و چلی می‌دانند که نمی‌توان ایران بزرگ را به او سپرد
با سلاح‌های متعارف نمی‌توانیم با آمریکا مقابله کنیم!
ایرانیان با افتخار از حماس و گروه‌های مقاومت حمایت می‌کنند
اگر علم به درد نخور است، چرا شما در آمریکا تحصیل کردید؟!
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟