ممدانی از آزادگان جهان و عمهاش حزب اللهی است!
فواد ایزدی داماد مرحوم سقای بی ریا و از چهرههای نزدیک به سعید جلیلی زهران ممدانی شهردار جدید نیویورک را جزو آزادگان جهان خواند که اگرچه خانواده خودشان سکولار است اما عمهاش جزو مریدان امام خمینی و حزب اللهی است! ایزدی ادعا کرده با پدر ممدانی دیدار داشته و اینها را به نقل از او گفت. اظهارات ایزدی را میبینید و میشنوید.
