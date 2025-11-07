فواد ایزدی داماد مرحوم سقای بی ریا و از چهره‌های نزدیک به سعید جلیلی زهران ممدانی شهردار جدید نیویورک را جزو آزادگان جهان خواند که اگرچه خانواده خودشان سکولار است اما عمه‌اش جزو مریدان امام خمینی و حزب اللهی است! ایزدی ادعا کرده با پدر ممدانی دیدار داشته و اینها را به نقل از او گفت. اظهارات ایزدی را می‌بینید و می‌شنوید.