عکس: اجرای نمایش الیور توئیست به کارگردانی حسین پارسایی
نمایش موزیکال الیور توئیست، به کارگردانی حسین پارسایی در سنتر کورت تنیس مجموعه باشگاه انقلاب تهران روی صحنه رفت. اولیور توئیست (Oliver Twist) نام دومین رمان مشهور چارلز دیکنز نویسنده نامدار انگلیسی است. هوتن شکیبا، بهنوش طباطبایی، بانیپال شومون، امیرکاوه آهنینجان، سیامک انصاری و کاظم سیاحی ایفاگر نقشهای اصلی این نمایش هستند و بازیگران نوجوان رایان سرلک نقش داجر ناقلا را ایفا میکند و پرهام غلاملو و آرشام جهانپناه، در شبهای مختلف نقش الیور توئیست را بازی میکنند. همچنین مونا صوفی، سارا پارسایی، سردار سرمست، محمدامین پازکی، مارال قادری، سایه پارسایی، پرهام موحدی و ساره حمزه دیگر بازیگران این اثر هستند.
حسین پارسایی الیور توئیست تئاتر نمایش
