آقای بازیگر: اگر دشمن حمله کند تفنگ دست میگیرم
مهران احمدی در لحظهای بغضآلود از گفتوگوی خود با علی ضیا، با چشمانی اشکبار از عشق به وطن گفت: «ما با این خاک تعریف میشویم… دو سه جا غیرت و تعصب لازمه، حتماً یکیش سرزمینه. اگر دشمن حمله کنید تفنگ دست میگیرم و...» این بخش از اظهارات مهران احمدی را میبینید و میشنوید.
برای ما همهمین است.
هدف تجزیه ایران است و برای این هدف باید با ۹۰ میلیون ایرانی با غیرت طرف بشن.
چرا چندماه پیش تفنگ دست نگرفتی؟
