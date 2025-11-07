مهران احمدی در لحظه‌ای بغض‌آلود از گفت‌وگوی خود با علی ضیا، با چشمانی اشک‌بار از عشق به وطن گفت: «ما با این خاک تعریف می‌شویم… دو سه جا غیرت و تعصب لازمه، حتماً یکیش سرزمینه. اگر دشمن حمله کنید تفنگ دست می‌گیرم و...» این بخش از اظهارات مهران احمدی را می‌بینید و می‌شنوید.