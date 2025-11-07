En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
سکانس‌هایی از فیلم اتاقک گلی
تعداد بازدید : 428
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۳۸۸۱۰
کد خبر:۱۳۳۸۸۱۰
3363 بازدید
نظرات: ۶
نبض خبر

آقای بازیگر: اگر دشمن حمله کند تفنگ دست می‌گیرم

مهران احمدی در لحظه‌ای بغض‌آلود از گفت‌وگوی خود با علی ضیا، با چشمانی اشک‌بار از عشق به وطن گفت: «ما با این خاک تعریف می‌شویم… دو سه جا غیرت و تعصب لازمه، حتماً یکیش سرزمینه. اگر دشمن حمله کنید تفنگ دست می‌گیرم و...» این بخش از اظهارات مهران احمدی را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر مهران احمدی ویدیو دفاع از وطن
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۶
0
1
پاسخ
دمت گرم مرد، با شرف، با غیرت.
ناشناس
|
United States of America
|
۲۲:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۶
1
1
پاسخ
برای ما هم‌همین است.
بحث ایران و خاکش جداست از همه چیز.
هدف تجزیه ایران است و برای این هدف باید با ۹۰ میلیون ایرانی با غیرت طرف بشن.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
0
1
پاسخ
فدات شم قشنگ گفتی...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
1
1
پاسخ
چرا چندماه پیش تفنگ دست نگرفتی؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
چون فعلا نیاز نبوده. ولی میدان رو خالی نکرده عزیزم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
0
0
پاسخ
زنده و پاینده باد ذره ذره ایران و وحدت ایرانیان. ایران یکپارچه متحد و قوی و آگاه میداند حربه دشمنانش چیست.
عاقبت خوش در اتحاد پولادین است
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟