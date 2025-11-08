میلی صفحه خبر لوگو بالا
عکس: از قله تا دشت؛ کوچ هزار رنگ پاییزه

کوچ پاییزه ایل شاهسون از ییلاقات کوه‌های سبلان، باغرو و بزقوش به قشلاقات دشت مغان با موفقیت پایان یافت و عشایر استان اردبیل مسیر ۲۵۰ کیلومتری خود را با همکاری نهادهای اجرایی، انتظامی و امنیتی بدون حادثه طی کردند. این کوچ سالانه بخشی از زندگی سنتی ۱۵ هزار خانوار عشایری و تولید ۱۶۰ هزار تن محصولات لبنی، زراعی و پروتئینی استان را تضمین می‌کند.

برچسب‌ها:
کوچ عشایر شاهسون مغان آذربایجان اردبیل کوه سبلان کوچ نشین
