عکس: از قله تا دشت؛ کوچ هزار رنگ پاییزه
کوچ پاییزه ایل شاهسون از ییلاقات کوههای سبلان، باغرو و بزقوش به قشلاقات دشت مغان با موفقیت پایان یافت و عشایر استان اردبیل مسیر ۲۵۰ کیلومتری خود را با همکاری نهادهای اجرایی، انتظامی و امنیتی بدون حادثه طی کردند. این کوچ سالانه بخشی از زندگی سنتی ۱۵ هزار خانوار عشایری و تولید ۱۶۰ هزار تن محصولات لبنی، زراعی و پروتئینی استان را تضمین میکند.
