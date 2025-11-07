محمدحسین صفارهرندی در مصاحبه‌ای ضمن تایید تحویل موشک‌های تاو به ایران توسط آمریکا در ماجرای مک فارلین، علت تحویل آن از مسیر اسرائیل را تخریب وجهه ایران خواند. صفار می‌گوید وقتی آمریکا تصمیم گرفت موشک‌ها را به ایران بدهد که فهمید ما داریم آن را می‌سازیم. لازم به توضیح است که صفار در بخشی از روایتش می‌گوید پول این موشک‌ها را زمان شاه داده بودیم که این بخش دقیق نیست و پول این موشک‌ها به خاطر بی‌اعتمادی ایران به آمریکا، از طریق عدنان خاشقچی پرداخت شد. روایت این عضو مجمع تشخیص مصلحت را می‌بینید و می‌شنوید.