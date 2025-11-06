«زندانی کردن» ناهید کیانی؟! توضیح قابل تامل هادی ساعی

بعد از جدایی مینو مداح و اعلام سرمربیگری مهروز ساعی در تیم ملی تکواندوی زنان به واسطه ارتباط نزدیک او با مبینا نعمت زاده، دائما شایعاتی در خصوص رفتار متفاوت سرمربی تیم ملی با نعمت زاده و کیانی که حالا دو رقیب هم به حساب می آیند، منتشر می شود. در جریان مسابقات قهرمانی تکواندوی جهان که با حذف ناباورانه ناهید کیانی و مبینا نعمت زاده همراه بود، این حواشی دامنه بیشتری پیدا کرد، موضوعی که امروز هادی ساعی رئیس فدراسیون تکواندو به آن ها واکنش نشان داد و به شایعه حبس کردن این قهرمان تکواندو در اتاقش پاسخ داد. توضیح ساعی را می‌بینید و می‌شنوید.