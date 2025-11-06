عکس: سفر دکتر مسعود پزشکیان به کردستان

دیدار با تجار و فعالان اقتصادی، دیدار با نخبگان و فعالان فرهنگی و اجتماعی، دیدار با روحانیون و علمای شیعه و سنی، دیدار با فعالان سیاسی، شرکت در نشست شورای توسعه عدالت آموزشی، حضور در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه کردستان و بیان دستاوردهای سفر در گفت و گو با شبکه استانی، مهمترین برنامه‌های رییس‌جمهور در سفر به کردستان است.گزارش بروزرسانی می‌شود...