عکس: سفر دکتر مسعود پزشکیان به کردستان
دیدار با تجار و فعالان اقتصادی، دیدار با نخبگان و فعالان فرهنگی و اجتماعی، دیدار با روحانیون و علمای شیعه و سنی، دیدار با فعالان سیاسی، شرکت در نشست شورای توسعه عدالت آموزشی، حضور در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه کردستان و بیان دستاوردهای سفر در گفت و گو با شبکه استانی، مهمترین برنامههای رییسجمهور در سفر به کردستان است.گزارش بروزرسانی میشود...
برچسبها:کردستان سفر استانی دکتر مسعود پزشکیان عکس خبری دولت چهاردهم
