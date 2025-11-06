نبض خبر
روایت مقام سابق امنیتی درباره سراب رفع فیلترینگ
ابوالحسن فیروزآبادی دبیر پیشین شورای عالی فضای مجازی و رئیس پیشین مرکز ملی فضای مجازی درمورد رفع فیلترینگ تأکید کرد: «بعید میدانم تغییر اساسی صورت بگیرد، مگر اینکه شورای جدیدی شکل بگیرد. در این شورای فعلی فضای مجازی، 10 تا از رایها مربوط به اعضای حقیقی هست که رایشان تغییر نمیکند، بقیه رایها هم خیلی تعمق ویژه راهبردی چند رشتهای ندارد.» تحلیل معاون فنی پیشین وزارت اطلاعات را میبینید و میشنوید.
