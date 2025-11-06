میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۳۸۵۵۷
بازدید: ۸۱۶

عکس: پنج‌شنبه‌بازار خجند

در دل خجندِ تاجیکستان، جایی میان مسجدهای تاریخی و میدان رِگیستان، ضربان زندگی در پنج‌شنبه‌بازار می‌تپد؛ بازاری سرپوشیده و رنگارنگ که هر گوشه‌اش داستانی از فرهنگ، طعم و اصالت مردمان این سرزمین دارد. عطر نان‌های تازه و ادویه‌های شرقی در هوای گرم و پرهیاهوی بازار می‌پیچد، صدای چانه‌زدن فروشندگان با خنده‌ی خریداران درهم می‌آمیزد، و رنگ میوه‌ها، پارچه‌ها و ادویه‌ها چشم را می‌نوازد.این بازار که در سال ۱۹۶۴ ساخته شده، نه‌تنها یکی از بزرگ‌ترین بازارهای آسیای مرکزی است، بلکه به نمادی از پیوند گذشته و حال در تاجیکستان بدل شده است. معماری باشکوه آن، تلفیقی از سبک شوروی و زیبایی هنر شرقی است؛ گواهی بر تاریخی که در دل این شهر جریان دارد. پنج‌شنبه‌بازار خجند، تنها محلی برای خرید نیست، بلکه تجربه‌ای از زندگی اصیل و پرشور تاجیکی است؛ جایی که فرهنگ، رنگ و انسانیت در کنار هم زنده‌اند.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
پنج شنبه بازار عکس بین الملل عکس مستند تاجیکستان
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.