این عامل مانع از حمله دوباره اسرائیل به ایران شده

عضو ارشد موسسه کوئینسی در تحلیل رویارویی ایران و رژیم اسرائیل در جنگ دوازده روزه درباره آنچه مانع از تکرار دوباره جنگ ایران و اسرائیل شده، گفت: «موشک‌های ایران، بازدارندگیِ واقعی در برابر اسرائیل را نشان دادند... ما هنوز نمی‌دانیم چه میزان ویرانی در اهداف نظامی اسرائیل رخ داده زیرا سانسور ارتش همه‌چیز را پنهان کرده... رسانه‌های غربی فقط همان چیزی را گزارش می‌کنند که اسرائیل اجازه می‌دهد ببینند... نرخ رهگیری موشک‌ها پیوسته افت کرد و سامانه‌های پدافندی یکی‌یکی از کار افتادند... ایران نشان داد توان موشکی‌اش از سلاح هسته‌ای یا گروه‌های نیابتی هم کارآمدتر است...» او درباره وضعیت کنونی اسرائیل گفت: «اگر اینک در اسرائیل نشسته باشید نمی‌توانید شاد باشید؛ شاید پیش خودتان بگویید که این برای ما پیروزی بزرگی بود، برنامه هسته‌ای ایران ضربات بسیاری خورد، شمار بسیاری از مقامات ایران کشته شدند اما هنگامی که رویه را کنار می‌زنید، باور نمی‌کنم که اسرائیلی‌ها یک ثانیه هم در دلشان احساس خرسندی کنند...» تحلیل کامل را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.